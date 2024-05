Documentaire



L’escroquerie la plus courante, en direction des personnes âgées, est le démarchage abusif. Il se fait directement en porte à porte mais aussi au téléphone. Les escrocs ciblent clairement les seniors, qui sont parfois isolés et souvent plus crédules. On leur propose des produits variés : des panneaux photovoltaïques ou des pompes à chaleur, un ravalement de façade, une nouvelle isolation ou encore des détecteurs de fumée… « Ce sont des travaux qui sont souvent trop chers » En général, on presse les personnes âgées pour qu’elles signent un bon de commande, un devis, parfois même un crédit revolving. « Souvent, les travaux sont mal faits, ou alors carrément pas terminés » mais il y en a d’autres !