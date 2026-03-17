Reportage sur le fonctionnement des clubs privés fréquentés par des familles aisées qui partagent leur passion pour le sport, la chasse, ou la gastronomie. Ce reportage présente le Club de la maison de la chasse et de la nature, situé dans un hôtel particulier, en plein cœur de Paris, où se côtoie de grands industriels et des politiques, et dont l’inscription nécessite un parrainage. Les membres du club MBC se réunissent dans un prestigieux restaurant parisien.
Ce club permet à de riches hommes et femmes d’affaires de multiplier les contacts professionnels.

Un documentaire de Anne-Sophie Chaumier Le Conte