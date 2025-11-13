À Vias, dans l’Hérault, 200 habitations sont menacées de destruction ! Des cabanes ou des mobile-home installés illégalement par...
En 2018, Sophie co-fonde Trouve Ta Voix, une association ayant pour mission de permettre aux jeunes de révéler leur...
Depuis les attentats de janvier 2015, la laïcité s’est imposée comme un enjeu majeur du débat public. Détournée, elle...
Pour Camille Froidevaux-Metterie, figure du féminisme en France, le corps de la femme est défini par deux fonctions :...
Carburant, alimentation, gaz, électricité… tout flambe. Ce documentaire inédit part à la rencontre de ceux qui vivent l’inflation au...
Depuis plusieurs semaines, Serge Papin, ministre délégué aux PME et ancien PDG de Système U, mène une campagne publique...
Après la « post-vérité », voici la « post-réalité » : un monde où la réalité se plie aux...
Si les grands ensembles et les quartiers populaires étaient autrefois synonymes de progrès et de modernité, à l’image des...
Et si l’école n’était pas seulement faite de leçons et d’examens ? Ce documentaire suit des enseignants pas comme...
Pour certains êtres, la vie est une immense mécanique dont le principal rouage s’appelle : Plaisir. Ainsi en est-il...
Dans leur livre d’histoire, le mot « SHOAH » n’apparait jamais ! Le traitement du génocide des Juifs durant la Seconde...
Des ouvriers en abattoir, pour certains toujours en poste, racontent le travail. Leurs témoignages révèlent ce que « ce...
La laïcité est un fondement de la République française. Très présente dans le débat public ces dernières années, elle...
Dans le monde, plusieurs états ont fait le choix de légaliser la vente de cannabis. Alors que la France...
Aujourd’hui, plus d’un million de Français consomment quotidiennement du cannabis, alors même que la loi de 1970 relative à...
Nasser vit en France, dans une petite ville près de Dijon. Exilé afghan, devenu bourguignon, il mène son entreprise...
Le collège du Ponant, le plus petit de France, est niché au coeur de six îles bretonnes. Depuis sa fondation...
Les puffs, ces cigarettes électroniques jetables au design coloré et aux saveurs variées, sont rapidement devenues un phénomène de...
Depuis leur création, les Restos du Cœur sont devenus un maillon essentiel de l’aide alimentaire en France. Chaque année,...
Le selfie, ou autoportrait pris avec un téléphone portable, est la face la plus visible d’un marketing auquel il...
