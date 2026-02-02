En France, près de 750 000 foyers sont aujourd’hui confrontés au surendettement. Loin des clichés, il ne s’agit pas de dépenses excessives, mais souvent de coups durs de la vie.
À Cholet, un père de famille a vu son quotidien basculer après le décès de sa femme. Pour élever seul ses enfants, il s’est endetté à hauteur de 20 000 euros.
Près de Strasbourg, une autre famille pensait améliorer son logement, avant de se retrouver piégée par un crédit au taux exorbitant de 18 %.
Comme Achille, qui travaille sans relâche pour rembourser ses prêts, beaucoup finissent par solliciter l’aide de la Banque de France.
Ce documentaire donne la parole à ces Français qui, face à l’engrenage des dettes, découvrent qu’il existe encore des soutiens, des accompagnements et parfois des solutions pour reprendre pied.
Un documentaire de Olivier Pinte, Dorothé Frénot