Documentaire

À la veille de la semaine du Black Friday, Capital présente une investigation exceptionnelle dans les coulisses de la vente en ligne. De notre canapé ou notre cuisine, nous commandons toujours plus sur internet : 14% de nos achats, soit plus d’un milliard de transactions par an. À l’autre bout de la chaîne, ce sont deux-cent mille employés en France qui préparent et livrent nos commandes toujours plus vite ! Dans quelles conditions travaillent ces ouvriers des temps modernes pour assurer la cadence ? Gestes minutés à la seconde, mesure de la productivité individuelle, nous avons découvert les « salariés-robots » du futur. Notre enquête nous a mené dans les entrepôts ultra modernes des grands leaders de la vente en ligne qui cherchent à améliorer les conditions de travail et à gagner encore et toujours en productivité. Nous avons découvert des salariés sous pression et des accidents de travail en très grand nombre.Nos équipes se sont également rendues à l’autre bout du monde dans des ateliers de confection de grandes marques qui produisent toujours plus vite, pour vendre toujours plus de vêtements de marques à très petits prix. Et pour la planète, quel est le véritable prix de cette mode ultra rapide ?