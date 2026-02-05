Podcast

En janvier 2014, Dominique Bons apprend la mort de son fils par SMS. Nicolas, 30 ans, est décédé « du côté de Homs » en Syrie dans un attentat-suicide. Depuis, cette « mère courage » de Toulouse mène un combat acharné contre l’embrigadement djihadiste en soutenant les familles concernées, et en rencontrant comme ici les élèves d’un institut musulman. Par-delà les clichés et les amalgames, elle dressait en 2016 le portrait de son fils, un jeune converti à l’islam en quête d’idéal, et pose des questions dont beaucoup restent en suspens.

Un documentaire de Marine Vlahovic et Karim Maanane