Documentaire

Ils ont un emploi, mais n’arrivent pas à vivre correctement. Nous partons à la rencontre de salariés précaires en France, contraints de galérer malgré un travail à temps plein. Leur quotidien illustre une réalité sociale de plus en plus criante : avoir un salaire ne protège plus de la pauvreté.

À travers leurs témoignages, découvrez comment ces travailleurs pauvres tentent de survivre entre factures, loyers et fins de mois impossibles. Derrière chaque visage, une même lutte : travailler mais ne pas s’en sortir.