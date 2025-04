Conférence

« On peut être féministe et apaisée. On peut être féministe et drôle. On peut être féministe et aimer tellement les hommes que l’on n’attend rien d’autre d’eux qu’ils soient au rendez-vous aussi sur combat-là. »

Dès les premières minutes de la conférence « Apports de forces », l’avocate Anne Bouillon déconstruit dans son plaidoyer les mythes liés au féminisme et puise dans son expérience personnelle et professionnelle pour démontrer l’urgence de se mobiliser ensemble, femmes et hommes, pour faire avancer la cause. Un propos enrichi par le témoignage de l’historienne Annick Peters-Custot et par l’expérience d’étudiantes à l’origine d’un projet de paille anti-drogue.