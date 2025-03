Documentaire

Idéal aussi inaccessible que frustrant, remis en cause par les féministes, l’édifice viril se fissure. Pourtant, ses défenseurs sont plus virulents que jamais. La série VIRIL explore avec humour et recul les enjeux historiques, esthétiques, sociologiques – et passionnants – posés par la virilité et ses impasses.

00:00 Aux racines du mâle

16:43 Toxiques

36:09 Mâle party

Épisode 1 : AUX RACINES DU MÂLE

Et s’il était épuisant de vouloir à tout prix être un homme fort, puissant, invulnérable ? Depuis ses grands principes nés dans l’Antiquité jusqu’à la révolution féministe des années 70, l’histoire d’une virilité non seulement impossible à atteindre mais meurtrière pour les hommes.

Épisode 2 : TOXIQUES

Et si la prétendue crise de la masculinité n’était qu’une nouvelle tentative pour réaffirmer une hiérarchie entre les sexes, les femmes étant jugées différentes mais surtout inférieures aux hommes, et leur revendication d’égalité dangereuse ? Retour sur les courants masculinistes d’hier et d’aujourd’hui et sur la violence qu’engendrent les canons virilistes.

Épisode 3 : MÂLE PARTY

Dans le monde du travail comme dans celui de la politique, les valeurs et les représentations viriles forgent les imaginaires et inspirent les comportements, recomposant encore et encore des discours de domination. Est-on enfin prêt à se libérer de la virilité ?

Une série documentaire écrite par Camille Juza & Eve Minault

Réalisation : Matthias Vaysse & Camille Juza

(France, 2024, 3×20’)

Documentaire disponible jusqu’au 27/11/2027