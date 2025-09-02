Documentaire

L’Espagne serait-elle en train de donner une leçon à toute l’Europe en tentant de façonner un homme idéal, capable de créer un nouveau rapport avec les femmes, à l’écoute, sensible, respectueux, loin du stéréotype du mâle dominant ? A Barcelone la municipalité de la ville et plusieurs associations investissent pour sensibiliser les hommes à une « nouvelle masculinité ».

Au cœur du dispositif, une sorte d’école anti-machos, aux méthodes décoiffantes, Plural. Elle propose des thérapies aux hommes qui veulent se débarrasser de la part toxique de leur « mâlitude », mais aussi des ateliers pour sensibiliser ceux qui le souhaitent à prendre leur part dans leur rôle de parent, à l’égal des femmes.

Réalisateur : Elvire Berahya-Lazarus