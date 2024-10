Documentaire



Cette vidéo explore le retour en force des épiceries de village, autrefois délaissées au profit des grandes surfaces. Elle met en lumière comment ces petits commerces, au cœur des communautés locales, renaissent et deviennent à nouveau des lieux de rencontre et de proximité. À travers des témoignages d’habitants et d’épicier·ères, la vidéo illustre les raisons de ce retour aux sources et l’importance de soutenir ces commerces de proximité pour revitaliser les villages.