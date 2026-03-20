Documentaire

À travers l’entrée dans la vie adulte de Félix, jeune Breton de 17 ans et futur marin pêcheur, portrait d’une France périphérique qui se ferme au reste du monde et rue dans les brancards.

À 17 ans, Félix déborde d’énergie et de tensions. Interne au lycée maritime de Paimpol, il veut devenir marin pêcheur comme son père et son grand-père. Alors que de nombreux jeunes du coin rêvent d’ailleurs, lui aspire à perpétuer la tradition du bout de Finistère où il a grandi. Un métier qu’il sent menacé, alors que des milliers de marins partiront à la retraite dans la décennie qui vient sans que la relève soit forcément assurée. Naturellement sur la défensive, Félix peste contre les écolos, l’Europe et ses quotas de pêche, l’État, “des gens qui ne connaissent rien”. Avec ses amis d’enfance, il partage des liens solides, et le sentiment glaçant d’être “chez lui”.

Prendre le large ou pas

Rivé à son jeune antihéros, ce film traque les (rares) moments où Félix cesse de jouer les durs pour laisser affleurer sa sensibilité et l’incite à se livrer au cours d’interviews face caméra. Heureux en mer, l’adolescent semble à l’étroit dans son village. À travers la vie en construction de cet esprit vif, buté et tiraillé entre l’appel du large et l’assignation à résidence qu’il induit, ce film explore le rapport complexe de la jeunesse à son territoire et dessine, en arrière-plan, le portrait d’une France périphérique qui lutte pour préserver sa singularité.

Documentaire de Justine Morvan et Kevin Nogues (France, 2024, 57mn) disponible jusqu’au 24/08/2026