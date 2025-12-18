Ressources Dans la même catégorie

Documentaire Les armes secrètes de Poutine (2/2) – Le pouvoir des nouvelles alliances Des drones iraniens aux missiles nord-coréens, l’empire de Poutine tisse ses nouvelles alliances dans l’ombre. Une usine secrète sort...

Documentaire Tout passe dans son taxi-brousse ! Chauffeur en Sierra Leone, un métier réservé aux courageux

Documentaire Les armes secrètes de Poutine (1/2) – L’héritage soviétique Au coeur de la Russie, un arsenal tentaculaire mêle reliques soviétiques et armes hypersoniques capables d’atteindre l’Europe en quelques...

Documentaire Java : les héros du soufre Andy et ses compagnons plongent chaque jour dans le cratère du Kawah Ijen, en Indonésie, pour extraire du soufre...

Documentaire Western Lands – Un road-movie dans l’ouest américain Accompagnant son ami le guitariste folk Andy Dale Petty en tournée sur la côte Ouest des États-Unis, le cinéaste...

Documentaire Inde : dans l’enfer de Calcutta Au cœur de Calcutta, immense mégalopole de l’est de l’Inde, nous plongeons dans le quotidien éprouvant de ceux qui...

Conférence Aung San Suu Kyi : une icône déchue ? Depuis des semaines, des voix s’élèvent pour condamner les persécutions à l’encontre des Rohingyas, minorité musulmane du nord de...

Documentaire Comment Rothschild a poussé France Telecom à la faillite Leurs petites affaires aura coûté 70 000 emplois Un documentaire de Amandine Chambelland

Documentaire L’agriculture paysanne : stop ou encore? Les exploitations familiales sont-elles encore capables de nourrir la population ? Tient-on compte de leur potentialité et de leur...

Documentaire Cameroun : touche pas à ma forêt ! Dans peu de temps, une vague de marée noire va s’abattre sur le Cameroun, avec la construction d’un gigantesque...

Documentaire Jamaïque : survivre au cœur des gangs À Kingston, la capitale, nous avons pu suivre l’itinéraire fulgurant d’un de ces chefs de gang : il se...

Documentaire Le centre chamanique de l’Esprit de l’Ours Kara-Ool, chamane, dirige d’une main de maître son centre « Totem de l’Ours » et tous ceux qui travaillent avec lui....

Documentaire Les enfants taupes de Colombie Ils ont à peine dix ans et travaillent dans les mines de charbon en Colombie à quatre cents mètres...

Documentaire La vierge et la cité Le Mas de Mingues, au nord de Nîmes, est une ancienne cité créée en 1963 pour accueillir les rapatriés...

Documentaire Etats-Unis : les peines de la honte Aux Etats-Unis, les juges condamnent les petits délits à des peines de la honte en public. Au Texas, par...

Documentaire Les dangereuses routes marocaines 4000 morts par an, 11 par jour en moyenne et plus de 100.000 blessés… Pour stopper l’hécatombe sur les...

Documentaire Papa vend des armes Il semblait impossible de pénétrer l’univers des marchands d’armes. Leur commerce a beau être légal, générer des centaines de...

Documentaire Les diamants du Canada Immersion dans la mine de Diavik qui produit plus de six millions de carats par an ! Durant l’interminable...

Documentaire L’Ecosse des clans Les montagnes du nord de l’Écosse n’abritent pas seulement la résidence d’été de la reine, c’est aussi là que...