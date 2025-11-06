Article

Des stades du rugby professionnel aux giga-projets de NEOM en Arabie saoudite, le parcours du Dr Hervé Gregoire-Mazzocco tient de la saga. Aujourd’hui, en tant que Responsable du Business Développement Hydrogène & e-fuels chez NEOM, il met l’intensité et la discipline du sport de haut niveau au service d’un des plus grands défis contemporains : faire passer l’hydrogène de la promesse à la réalité industrielle.

« Sur le terrain, la différence entre gagner et perdre, c’était la capacité à lire le jeu, à s’adapter vite et à exécuter en équipe », explique-t-il. « Les projets énergétiques obéissent à la même logique. On ne réussit pas en solo : il faut anticiper, aligner et livrer. »

Une trajectoire mondiale

Né à Abidjan en Côte d’Ivoire, éduqué en France et en Italie, puis chercheur invité au Lunar and Planetary Institute de la NASA, Hervé Mazzocco a toujours évolué entre plusieurs mondes.

Il a mené une carrière de joueur de rugby professionnel au plus haut niveau en France, en Angleterre et en Italie, tout en poursuivant un doctorat en physique incarnant une rare alliance entre performance sportive et exigence scientifique. Sa carrière s’étend sur plus de vingt ans de leadership dans les énergies renouvelables et le développement durable, de l’Europe au Moyen-Orient, en passant par l’Amérique du Nord.

Cette agilité culturelle et intellectuelle nourrit aujourd’hui son approche.

« L’hydrogène n’est pas un dogme, insiste-t-il. Ce n’est pas la solution à tout. Mais dans la mobilité lourde, l’industrie, et partout où l’électrification atteint ses limites, c’est la pièce décisive. »

L’exécution avant le battage médiatique

Alors que le débat public oscille entre promesses utopiques et scepticisme cynique, Mazzocco s’affirme au centre : pragmatique, rigoureux, focalisé sur l’exécution.

Pour lui, la chaîne hydrogène doit être maîtrisée de bout en bout : production, distribution, stockage et maintenance avec des modèles économiques solides et un cadre réglementaire cohérent.

« Le vrai défi n’est pas de prouver que l’hydrogène fonctionne, mais de prouver qu’il peut se déployer à grande échelle », affirme-t-il. « Cela suppose des infrastructures, une discipline des coûts et une coordination internationale. Et cela avance plus vite qu’on ne le croit, mais seulement là où des leaders osent construire. »

Une figure émergente du leadership mondial de l’hydrogène

À NEOM, Mazzocco contribue à façonner l’un des écosystèmes énergétiques les plus ambitieux du monde, conçu pour ancrer la diversification saoudienne et inaugurer le commerce mondial de l’hydrogène.

À travers ses sociétés RHYDE et SHYNE Ltd, il prolonge cette expertise auprès de partenaires en Europe ainsi qu’en Afrique où son parcours personnel l’ancre profondément et en Amérique du Nord.

Sa voix porte aussi dans l’espace public : conférencier régulier et invité des médias, il clarifie un débat souvent brouillé par l’effet d’annonce.

« L’hydrogène est déjà là », rappelle-t-il. « L’avenir appartiendra à ceux qui osent déployer à grande échelle. »

Une vision pour demain

Pour Mazzocco, l’énergie n’est pas seulement une affaire technique ou économique : c’est une question d’héritage.

« Nous ne faisons pas que concevoir des systèmes, nous construisons de la résilience pour les générations à venir », affirme-t-il. « Cela exige du courage, de la discipline et une vision. Les mêmes qualités qui forgent les victoires, sur un terrain comme dans la transition énergétique mondiale. »

Alors que l’hydrogène passe des projets pilotes à une véritable industrie mondiale, le Dr Hervé Gregoire-Mazzocco s’impose comme l’un des rares leaders capables de relier sport et science, continents et cultures, vision et exécution.

