Avec l’évolution des modes de consommation et les avancées technologiques récentes, les stratégies marketing ont pris un autre tournant dans le monde immobilier. Il est donc préférable de les anticiper pour prendre de l’avance sur vos concurrents. Voici un résumé des tendances actuelles dans le marketing immobilier.

Les nouvelles habitudes de recherche des internautes avec l’intelligence artificielle



L’intelligence artificielle (IA) générative influence la recherche de deux principales manières.

Les recherches directes avec l’IA

L’IA qui fait le plus parler d’elle, ChatGPT, compte déjà plus de 180 millions d’utilisateurs actifs à travers le monde. Au lieu de se rendre sur les moteurs de recherche tels que Google, ces utilisateurs ont de plus en plus l’habitude de se fier à l’IA pour avoir leur réponse. S’ils sont à la recherche de maisons de ville à vendre à Laval, ils taperont directement cette requête dans la barre de recherche de l’IA.

Cette habitude n’est pas près de disparaître étant donné que les réponses de l’IA facilitent la tâche aux utilisateurs. Contrairement aux résultats sur Google qu’il fallait parcourir un à un, ChatGPT fait un résumé en un ou plusieurs paragraphes. Perplexity, un autre outil IA, fournit même les sources d’où il tire ses informations tout en vous faisant un résumé.

L’arrivée des AI Overviews

Sans grande surprise, Google a suivi la danse en mettant en place une fonctionnalité IA : AI Overviews. Cette dernière résume les résultats à la tête de la page de résultats qui apparaît chaque fois que vous lancez une requête.

Cette nouvelle dynamique vous oblige à utiliser des stratégies qui vous permettent d’apparaître dans les réponses de ces AI Overviews. Vous aurez besoin de l’expertise d’une agence SEM dans les Laurentides pour monter cette stratégie. Le SEM (Search Engine Marketing) est la branche qui vise à augmenter la visibilité d’un site web sur les moteurs de recherche comme Google.

La tendance de la recherche sociale

De plus en plus d’internautes, notamment de la jeune génération, font leurs recherches directement sur les réseaux sociaux. Et en la matière, TikTok est l’une des plateformes les plus utilisées. D’ailleurs, les pouvoirs publics travaillent de plus en plus à réglementer ces plateformes. Cet intérêt donnera encore plus de poids à ces plateformes et les rendra encore plus crédibles aux yeux du public.

Une stratégie marketing qui n’intègre pas les réseaux sociaux de manière sérieuse passe donc à côté d’une grande partie du marché. Elle ne doit pas seulement tenir compte de la création de contenus, mais aussi du marketing de l’influence qui a pris d’importantes proportions.

Les agents IA et les chatbots



Les agents IA sont des technologies qui regroupent et exploitent des données éparpillées dans divers systèmes pour accomplir des tâches de manière autonome. Elles ont la capacité de raisonner, de planifier, de prendre des décisions et d’agir pour atteindre les objectifs que vous lui donnez. Mieux, elles peuvent s’améliorer avec le temps et devenir de plus en plus empreintes de l’ADN de votre entreprise.

Ces agents se distinguent des chatbots qui sont là pour faire la conversation et ne peuvent fonctionner de manière autonome. Le but des chatbots est d’automatiser les interactions entre vous et vos clients.

Ils fournissent des réponses instantanées aux utilisateurs sans que vous ayez besoin d’intervenir. Tout ce que vous avez à faire, c’est alimenter sa base de données et la mettre à jour pour qu’il puisse donner des réponses telles que vous les auriez données vous-même.