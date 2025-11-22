Les maires restent les élus préférés des Français… mais ils sont de plus en plus nombreux à renoncer. Fatigue,...
Il y a encore quelques années, ils défilaient pour le climat, et s’inspiraient de Greta Thunberg. Maintenant ils partagent...
Portrait d’un personnage qui a mêlé télévision, business et politique comme personne. Ce documentaire analyse comment Donald Trump a...
Près d’un an après l’investiture de Trump, certains de ses électeurs regrettent leur choix. C’est loin d’être le cas...
Création d’un bureau de la foi ultra-conservateur, personnalités chrétiennes nationalistes au sein du gouvernement, discours militaires mobilisant une rhétorique...
Les sondages font partie de notre vie quotidienne. Pas un jour sans que nous soyons abreuvés d’enquêtes précisant la...
Il paraissait aller de soi que la liberté des personnes se prolongeait dans le pouvoir des peuples. L’évolution des...
Terrains, maisons, anciens bâtiments publics… la France vend une partie de son patrimoine, parfois bien en dessous du prix...
Réalisé à l’approche des élections législatives de mi-mandat, le 8 novembre 2022, ce documentaire parcourt une Amérique fracturée, dont l’édifice démocratique...
C’est inédit dans l’histoire de la Roumanie ! En décembre 2024, la Cour constitutionnelle du pays a annulé le...
« Stéphane Hessel, un homme qui sauve l’honneur », témoigne Régis Debray. Stéphane Hessel évoque tout à tour son...
Les Etats-Unis sont une nation maritime construite autour de la notion de « Sea Power ». Leur leadership maritime est de...
À la surprise générale, un petit parti, Vox, mené par Santiago Abascal, a remporté 12 sièges aux élections locales...
Nous allons suivre le Président des Etats-Unis : des discussions politiques et économiques, aux discours, en passant par les...
En mai 1974, Valéry Giscard d´Estaing devient le troisième président de la cinquième république. Une alternance qui ne dit...
La route maritime de la Soie, annoncée par Xi Jinping en 2013, est certes un projet géopolitique tourné vers...
À force de chercher toujours le compromis, l’Union européenne ne finit-elle pas par trahir ses idéaux ? À l’approche des...
Phillipe Seguin se confie à Serge Moati pour parler de la Gauche et de la Droite, de son travail...
Le 12 mars 2011, près d’un demi-million de personnes défilent dans les rues de Lisbonne. A la tête de...
La série documentaire (2×52′) « A la Tribune » décrypte les plus grands discours prononcés à la tribune de l’Assemblée nationale,...
