Ressources Dans la même catégorie

Podcast Les maires, ces premiers de corvées Les maires restent les élus préférés des Français… mais ils sont de plus en plus nombreux à renoncer. Fatigue,...

Documentaire Extrême droite : le parti pris de la Gen Z Il y a encore quelques années, ils défilaient pour le climat, et s’inspiraient de Greta Thunberg. Maintenant ils partagent...

Documentaire Donald Trump, de la télé à la réalité ! Portrait d’un personnage qui a mêlé télévision, business et politique comme personne. Ce documentaire analyse comment Donald Trump a...

Documentaire Kentucky : Trump, envers et contre tout Près d’un an après l’investiture de Trump, certains de ses électeurs regrettent leur choix. C’est loin d’être le cas...

Podcast Les États-Unis sont-ils aux mains des religieux ? Création d’un bureau de la foi ultra-conservateur, personnalités chrétiennes nationalistes au sein du gouvernement, discours militaires mobilisant une rhétorique...

Podcast Le poids des sondages dans l’appareil politique Les sondages font partie de notre vie quotidienne. Pas un jour sans que nous soyons abreuvés d’enquêtes précisant la...

Conférence Liberté et pouvoir Il paraissait aller de soi que la liberté des personnes se prolongeait dans le pouvoir des peuples. L’évolution des...

Documentaire La France vend ses bâtiments : un scandale silencieux Terrains, maisons, anciens bâtiments publics… la France vend une partie de son patrimoine, parfois bien en dessous du prix...

Documentaire USA : menaces sur la démocratie Réalisé à l’approche des élections législatives de mi-mandat, le 8 novembre 2022, ce documentaire parcourt une Amérique fracturée, dont l’édifice démocratique...

Documentaire Roumanie, élection sous influence C’est inédit dans l’histoire de la Roumanie ! En décembre 2024, la Cour constitutionnelle du pays a annulé le...

Documentaire Stéphane Hessel, sisyphe heureux « Stéphane Hessel, un homme qui sauve l’honneur », témoigne Régis Debray. Stéphane Hessel évoque tout à tour son...

Conférence Les Etats-Unis et la mer, vers un changement de paradigme ? Les Etats-Unis sont une nation maritime construite autour de la notion de « Sea Power ». Leur leadership maritime est de...

Documentaire Espagne : Vox, le retour de l’extrême droite À la surprise générale, un petit parti, Vox, mené par Santiago Abascal, a remporté 12 sièges aux élections locales...

Documentaire Inside – la Maison Blanche Nous allons suivre le Président des Etats-Unis : des discussions politiques et économiques, aux discours, en passant par les...

Documentaire 1974, l’alternance Giscard En mai 1974, Valéry Giscard d´Estaing devient le troisième président de la cinquième république. Une alternance qui ne dit...

Conférence Une Chine bleue – géopolitique de la mer et relations sino américaines La route maritime de la Soie, annoncée par Xi Jinping en 2013, est certes un projet géopolitique tourné vers...

Documentaire L’Union européenne, l’art de l’équilibre À force de chercher toujours le compromis, l’Union européenne ne finit-elle pas par trahir ses idéaux ? À l’approche des...

Documentaire Philippe Séguin Phillipe Seguin se confie à Serge Moati pour parler de la Gauche et de la Droite, de son travail...