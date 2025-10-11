Documentaire

L’article 49.3 de la Constitution française est l’un des outils politiques les plus controversés de la Cinquième République.Il permet au Gouvernement de faire adopter une loi sans vote à l’Assemblée nationale.

Ce documentaire revient sur :

L’histoire du 49.3 depuis sa création.

Son rôle dans la vie politique française.

Le débat entre les défenseurs de la Cinquième République et les partisans d’une nouvelle Constitution.

Un film pour comprendre les enjeux institutionnels de la France, entre stabilité et démocratie.