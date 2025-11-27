Ressources Dans la même catégorie

Article Kazakhstan–FMI : un dialogue stratégique au cœur des réformes d’Astana Le 19 novembre 2025, la délégation du FMI s’est rendue à Astana dans le cadre des consultations annuelles prévues...

Documentaire Immersion dans l’extrême-droite européenne Le 28 avril 2008, un séisme secoue l’Italie. Quinze jours après la victoire de Berlusconi aux élections législatives, Gianni...

Documentaire Extrême-droite, la fin d’un tabou allemand Le règne d’Angela Merkel sera marqué par son choix, historique, d’avoir ouvert, en 2015, les frontières de l’Allemagne à...

Podcast Le 49.3, c’est quoi ? Pour la 89ème fois dans l’histoire de la Vème République, un gouvernement a utilisé l’article 49 alinéa 3 de...

Podcast Les maires, ces premiers de corvées Les maires restent les élus préférés des Français… mais ils sont de plus en plus nombreux à renoncer. Fatigue,...

Documentaire Extrême droite : le parti pris de la Gen Z Il y a encore quelques années, ils défilaient pour le climat, et s’inspiraient de Greta Thunberg. Maintenant ils partagent...

Documentaire Donald Trump, de la télé à la réalité ! Portrait d’un personnage qui a mêlé télévision, business et politique comme personne. Ce documentaire analyse comment Donald Trump a...

Documentaire Kentucky : Trump, envers et contre tout Près d’un an après l’investiture de Trump, certains de ses électeurs regrettent leur choix. C’est loin d’être le cas...

Documentaire Benalla, « petits chefs » : l’ivresse du pouvoir Comment en arrive-t-on à outrepasser la loi, sûr de son bon droit ? A quel moment se sent-on intouchable...

Conférence Police, mesure de la démocratie : le cas français La théorie de la démocratie connaît dans le monde un regain malheureux, sous l’effet des évolutions des régimes d’Europe...

Documentaire Vera Baroun, une voix libre à Bethléem Palestinienne, chrétienne, Véra Baboun est la première femme maire de Bethléem, cette ville au coeur du message chrétien depuis...

Documentaire Russie : l’empire contre-attaque ? La côte de popularité de Poutine atteint 70 %. Rien de vraiment étonnant quand les prix du pétrole et...

Documentaire Édith Cresson : si la France savait Sa nomination a constitué une énorme surprise. Pourquoi François Mitterrand l’a-t-il choisie ? Comment a-t-elle vécu l’hostilité de la...

Documentaire Le mystère de Melania – Melania Trump, cet obscur objet du pouvoir Melania Trump est-elle une simple femme-objet ? Ou est-elle une comédienne jouant à la perfection sur la scène du...

Documentaire Trump contre la loi Limogeages massifs, instrumentalisation de la justice… Un an après la réélection de Donald Trump, décryptage d’une stratégie sidérante menée...

Documentaire Afrique du Sud : politique et tensions raciales Wendy Zbinden et Cédric Fouré sont partis à la rencontre des partis politiques racistes qui attisent la haine entre...

Documentaire Populisme au Max Maxime Bernier a quitté le Parti conservateur du Canada après avoir échoué dans sa tentative d’en devenir le chef....

Documentaire Le compromis – Dans les coulisses du pouvoir Une passionnante immersion dans les réalités du Parlement européen au plus près de trois eurodéputées, dont Manon Aubry, bataillant...

Documentaire Jean-Marie Le Pen : la dernière campagne A un mois du premier tour des élections présidentielles, notre caméra a suivi Jean-Marie Le Pen à travers les...