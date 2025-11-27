Les nombreux projets de musées conçus par les plus grands architectes à travers l’Asie, le Moyen Orient et désormais l’Afrique marquent l’avènement d’une institution-phare de notre temps. Ce nouvel âge des musées est concomitant de l’émergence de nouvelles classes moyennes mondialisées avides de consommations culturelles et de voyages. L’objectif de cette conférence est d’approcher les enjeux de soft power derrière la création de ces nouvelles institutions culturelles.