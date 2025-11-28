Ressources Dans la même catégorie

Documentaire Présidentielles : quand Marine Le Pen se préparait pour 2012 Qui est vraiment Marine Le Pen ? Retour sur sa campagne pour succéder à Jean-Marie Le Pen à la...

Conférence Géopolitique des musées Les nombreux projets de musées conçus par les plus grands architectes à travers l’Asie, le Moyen Orient et désormais...

Article Kazakhstan–FMI : un dialogue stratégique au cœur des réformes d’Astana Le 19 novembre 2025, la délégation du FMI s’est rendue à Astana dans le cadre des consultations annuelles prévues...

Documentaire Immersion dans l’extrême-droite européenne Le 28 avril 2008, un séisme secoue l’Italie. Quinze jours après la victoire de Berlusconi aux élections législatives, Gianni...

Documentaire Extrême-droite, la fin d’un tabou allemand Le règne d’Angela Merkel sera marqué par son choix, historique, d’avoir ouvert, en 2015, les frontières de l’Allemagne à...

Podcast Le 49.3, c’est quoi ? Pour la 89ème fois dans l’histoire de la Vème République, un gouvernement a utilisé l’article 49 alinéa 3 de...

Podcast Les maires, ces premiers de corvées Les maires restent les élus préférés des Français… mais ils sont de plus en plus nombreux à renoncer. Fatigue,...

Documentaire Extrême droite : le parti pris de la Gen Z Il y a encore quelques années, ils défilaient pour le climat, et s’inspiraient de Greta Thunberg. Maintenant ils partagent...

Conférence Géopolitique autour de la Chine Dans les premières années du XXIe siècle, la Chine était encore considérée comme « l’usine du monde », un pays de...

Documentaire Benyamin Nétanyahou ou la passion du pouvoir Un saisissant portrait de Benjamin Netanyahou qui montre en archives combien le Premier ministre israélien fut en politique un...

Documentaire Le destin de Matignon Pourquoi certains n’hésitent pas à comparer Matignon à un enfer ? Y aurait-il réellement une malédiction à occuper...

Article Sénat et Assemblée nationale : distinctions, fonctions et pouvoirs essentiels Le système politique français repose sur un équilibre subtil entre deux chambres législatives : le Sénat et l’Assemblée nationale....

Documentaire Obama et les peoples Retour sur les années Obama, ses relation avec tous les célébrités qui l’on soutenu ou dénigré.

Documentaire La commission Charbonneau de l’intérieur Dans le cadre du dévoilement de la Commission Charbonneau, Enquête a obtenu plusieurs entrevues exclusives avec ceux qui ont...

Documentaire L’Idiot International, un journal politiquement incorrect En 1989, Jean-Edern Hallier, journaliste pamphlétaire, éditeur et écrivain, ressuscite «L’Idiot International». Ce journal devient le lieu de rencontres...

Documentaire FN : à la conquête de l’Ouest De la Manche aux Pyrénées, l’ouest de la France demeure une terre que le Front national n’a pas réussi...

Documentaire L’amitié germano-américaine en danger ? L’Allemagne sans les « Yankees » ? Inimaginable pour certains ! Et pourtant, le président Trump a décidé de retirer environ 12.000...

Documentaire Pierre Mauroy, le géant de la décentralisation Homme d’un village, d’une métropole, d’une région, et Premier ministre, Pierre Mauroy s’est très tôt intéressé à « la Décentralisation »...

Documentaire Le Pen contre Chirac : 21 avril 2002 Au soir du premier tour de l’élection présidentielle 2002, les dès sont jetés. Tout le monde sait que Jacques...