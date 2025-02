Documentaire

Obama a séduit l’Amérique et le reste du monde, mais comment l’enfant né à Hawaï d’un père kenyan musulman et d’une mère américaine non pratiquante a-t-il accédé à la fonction suprême ? Rien ne fut évident ; l’apprentissage fut long, semé d’embûches. Il y a eu la quête d’identité, les erreurs, les blessures, mais aussi une rencontre. Michelle, la fille des quartiers sud de Chicago, deviendra sa femme et lui donnera le courage et la légitimité.Réalisateur : Paul Degenève