Documentaire

Au travers des événements de l’année écoulée, portrait d’un président ukrainien plus que jamais sous pression, depuis la séance d’intimidation infligée le 28 février 2025 dans le bureau ovale par Trump et Vance jusqu’au récent scandale de corruption.

Quatre ans après l’invasion russe, le 24 février 2022, la société ukrainienne est à bout de forces, son armée, exsangue, tandis que le soutien international s’effrite. Tout en se battant pour obtenir des armes et des garanties pour assurer sa survie politique, Volodymyr Zelensky doit affronter les revirements successifs de Washington depuis le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche, mais aussi les manœuvres diplomatiques en Europe et les doutes croissants qui se dessinent dans son propre pays.

Président sous pression

Depuis la séance d’intimidation infligée le 28 février 2025 dans le bureau ovale à Zelensky par Donald Trump et J. D. Vance, jusqu’au scandale de corruption qui vient de déclencher la plus grande crise politique intérieure depuis l’entrée en fonctions en 2019 du président ukrainien, en passant par l’accélération des offensives russes, le documentaire de Christoph Peters retrace les événements dramatiques de l’année écoulée – une année plus que jamais décisive pour un président luttant pour une paix qui ne peut en aucun cas être synonyme de capitulation. Nourri par les analyses de nombreux experts – le politologue Charles Kupchan, la spécialiste des questions de défense Claudia Major, les journalistes Simon Shuster, Denys Bihus et Vassili Golod, ou la militante ukrainienne anticorruption Daria Kaleniuk –, portrait d’un chef d’État sous pression, que la guerre a rendu plus expérimenté, plus puissant, mais aussi plus controversé.

Documentaire de Christoph Peters (Allemagne, 2025, 52mn) disponible jusqu’au 11/02/2027