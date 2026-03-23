Communicante au parcours politique pour le moins zigzagant, Sophia Chikirou s’est imposée comme l’une des figures les plus controversées de La France Insoumise. Passée du PS à une brève fascination pour l’ouverture sarkozyste avant de rejoindre Jean-Luc Mélenchon, elle est devenue l’une des principales stratèges du leader insoumis. Mais son ascension est jalonnée de déboires judiciaires. Mise en examen pour escroquerie et renvoyée au tribunal pour vol, elle n’en brigue pas moins la mairie de Paris en 2026. Entre goût de l’affrontement et liaisons troubles avec la sphère complotiste, elle incarne la ligne la plus offensive de l’univers mélenchoniste.
Thomas Rozec raconte.