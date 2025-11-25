Le règne d’Angela Merkel sera marqué par son choix, historique, d’avoir ouvert, en 2015, les frontières de l’Allemagne à près de deux millions de réfugiés et migrants. Pourtant, cette décision a eu comme conséquence politique directe le développement fulgurant d’un obscur parti, l’AFD -une Alternative pour l’Allemagne-, en un puissant parti d’extrême droite xénophobe. L’AFD décolle dans les sondages à la suite des agressions et des viols commis le soir de la Saint-Sylvestre 2015 par des bandes de délinquants qui s’étaient glissés dans le flot migratoire.
Outre les témoignages des politologues Patrick Moreau et Bénédicte Laumond, ce documentaire revient notamment sur les élections de septembre 2021. Ancien journaliste, polémiste, Michael Klonovski, candidat AFD, souvent comparé à Eric Zemmour a accepté de se laisser suivre par notre caméra durant les derniers jours de sa campagne à Chemnitz, dans l’est de l’Allemagne…
Un documentaire de Gadh Charbit.