Documentaire

Les Français ne l’aiment pas beaucoup. Nous lui versons pourtant chaque année plus de 20 milliards d’euros. Si une grosse partie de cet argent profite aux citoyens européens, l’Union Européenne elle-même coûte cher. En 2017, sur un budget total de 157 milliards d’euros, 9 milliards ont servi à son seul fonctionnement. La machine est gourmande. 750 parlementaires, 28 commissaires et pas moins de 55 000 fonctionnaires, parmi les mieux rémunérés du monde. Stéphane Girard a mené l’enquête dans les coulisses de l’Union Européenne et suivi plusieurs de ses plus hauts responsables pour découvrir comment ces milliards sont dépensés. Pas sûr qu’ils garantissent toujours un fonctionnement indépendant et transparent de notre “très chère” Europe. Un documentaire de Stéphane Girard pour Pièces à conviction