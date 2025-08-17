Héritier de Philippe De Villiers, bras droit de Fillon, chantre d’une droite dure, catholique et identitaire, Bruno Retailleau, l’actuel ministre de l’Intérieur, incarne le basculement assumé d’un camp qui braconne sans honte sur les terres de l’extrême-droite. Un parcours à rebondissements, entre fidélités anciennes et ambitions très actuelles.