Conférence La participation politique des jeunes La participation politique des jeunes est un sujet d’une importance cruciale dans nos sociétés contemporaines. Elle représente non seulement...

Documentaire Le roman de Lula : président du Brésil pour la troisième fois Le 30 octobre 2022, Luiz Inácio « Lula » da Silva était élu Président du Brésil pour la troisième...

Documentaire Ancienne coiffeuse ivoirienne devenue députée française, l’histoire extraordinaire de Rachel Keke Elle a commencé coiffeuse dans les rues d’Abidjan, puis femme de ménage à Paris, elle est aujourd’hui femme politique....

Podcast Europe : les extrêmes droites sont-elles fascistes ? De Donald Trump aux États-Unis à Javier Milei en Argentine, les droites extrêmes, longtemps reléguées à l’antichambre du pouvoir,...

Podcast TikTok, terrain d’enquête et outil de campagne Depuis mars 2025, une commission parlementaire enquête sur les effets psychologiques de TikTok sur les mineurs. Contenus violents, influence...

Documentaire Bernadette Chirac Comment Bernadette Chirac est-elle devenue une femme de poigne ?

Documentaire Le Conseil Constitutionnel en temps de présidentielle Le Conseil Constitutionnel, institution prestigieuse, ouvre ses portes aux caméras de Serge Moati à l’occasion des élections présidentielles. Une...

Documentaire Les combats méconnus de Simone Veil Travail des femmes, parité, conditions de détention, malades du Sida, humanisation de l’hôpital, autorité parentale, égalité salariale… Simone Veil...

Documentaire Président un jour, président pour toujours Abdoulaye WADE, 86 ans dont 12 au pouvoir, va-t-il parvenir à se faire réélire, le 27 février prochain, à...

Documentaire Indonésie : un scrutin sous tension religieuse En Indonésie, l’islam se distingue par une longue tradition de tolérance. Jakarta, la capitale du premier pays musulman du...

Documentaire C’est vous la France – Sophie Gargowitsch : Maire en campagne Sophie Gargowitsch, la maire du village de Lanquefort-sur-Briolance dans le Lot-et-Garonne, fait mentir les statistiques sur les élus de...

Documentaire Amérique divisée Philadelphie divisée: rencontre avec les militants des deux camps.

Documentaire DSK : l’homme qui voulait tout Pour tenter de comprendre le parcours, mais aussi la part d’ombre et l’histoire personnelle de Dominique Strauss-Kahn, Gérard Miller...

Documentaire Les plans américains pour détruire l’Europe Disponible jusqu’au 30/06/2026 Ce n’est un secret pour personne. Trump déteste l’Europe, beaucoup pour des raisons commerciales, mais désormais...

Documentaire Clinton – Obama, les secrets d’une rivalité Le parcours et le destin politique des époux Clinton et Obama, bien qu’effectués au sein du même parti démocrate,...

Documentaire Au coeur du Front National Suivez la campagne de deux candidats du parti d’extrême-droite. Un documentaire de Sébastien Gilles, Elodie Palyswit, Sophie Romillat, Jean-Charles...

Documentaire François Hollande, itinéraire d’un président L’Itinéraire d’un Président, le documentaire de 26 min d’Ahmed Tazir retrace le parcours du socialiste François Hollande. Quelques pistes...