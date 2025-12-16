Ressources Dans la même catégorie

Documentaire La bataille de Washington, Acte II 4 février 2020. Pour la première fois, c’est un Président sous le coup d’une procédure de destitution, qui prononce...

Conférence Une Chine bleue – géopolitique de la mer et relations sino américaines La route maritime de la Soie, annoncée par Xi Jinping en 2013, est certes un projet géopolitique tourné vers...

Documentaire Valéry Giscard d’Estaing et l’Europe, chronique d’un rêve inachevé Et si le rêve d’Europe de Valéry Giscard d’Estaing s’était accompli ? De quelle Europe serions-nous les citoyens aujourd’hui...

Conférence L’Europe, un projet à réinventer L’Union européenne vit aujourd’hui la crise la plus grave de son histoire. Difficultés économiques, fracture entre pays riches et...

Documentaire Vandoncourt, le village aux 600 maires 1971, dans un petit village aux abords de Montbéliard, une révolution est en cours. C’est une révolution discrète, pacifique...

Conférence Les études de genre, le concept d’intersectionnalité et les campagnes anti-genre En 1986, l’historienne féministe Joan W. Scott proposait du concept de genre une définition en deux parties qui est...

Podcast La liberté d’expression à l’heure du on ne peut plus rien dire A l’heure des réseaux sociaux, chacun et chacune peut s’exprimer dans un espace public qui n’a jamais été aussi...

Documentaire Emmanuel Macron : Stratégie, pouvoir et ambition, l’énigme politique décryptée Du ministère de l’Economie à sa candidature aux élections présidentielles, Emmanuel Macron s’est imposé rapidement dans le paysage politique...

Documentaire La bataille de Marseille Jean-Claude Gaudin, Patrick Mennucci, Stéphane Ravier… Pendant un mois d’une campagne tendue au résultat inattendu, ces trois hommes ont...

Documentaire Le nouveau désordre mondial (2/2) Après la chute du mur de Berlin en 1989 – et son corollaire, celle du communisme – l’Occident pensait...

Documentaire Lionel raconte Jospin – Engagements 1937-1988 Première partie d’un documentaire retraçant la vie et la carrière politique de Lionel JOSPIN, ancien premier ministre, de sa...

Documentaire Mission impossible à Matignon ? L’incroyable défi de François Bayrou Dès les premières semaines de sa nomination comme Premier ministre, fin 2024, François Bayrou a été suivi dans son...

Documentaire Le pouvoir de l’argent | La caviar connection (1/2) Comment l’Azerbaïdjan a corrompu des parlementaires européens pour s’acheter une respectabilité internationale. Une enquête édifiante dans les sombres arcanes...

Documentaire Fans de Poutine – Les extrêmes-droites d’Europe et la fascination du Kremlin Depuis des années déjà, les analystes observent un rapprochement progressif entre le Kremlin et les partis populistes d’extrême droite...

Documentaire Ségolène Royal, les secrets d’une ambition Qui est vraiment Ségolène Royal ? Pour tenter de comprendre, il faut remonter le fil de l’histoire. « Marie-Ségolène » Royal...

Documentaire Le vote impossible Pourquoi les députés n’ont-ils pas voté l’inscription dans la loi de l’interdiction du glyphosate, suscitant un tollé dans leurs...

Documentaire Au coeur de la Maison Blanche, Barack Obama En entrant à la Maison Blanche en 2008, Barack Obama a suscité un immense espoir et des attentes sans...

Documentaire Syrie, avantage Poutine La guerre en Syrie monopolise l’Assemblée générale de l’ONU, à New York, marquée par le retour de la Russie...

Documentaire Israël, les ministres du chaos Depuis leur entrée au gouvernement Netanyahou, les deux ministres d’extrême droite Bezalel Smotrich et Itamar Ben-Gvir n’ont cessé de...