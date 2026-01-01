Ressources Dans la même catégorie

Conférence Les valeurs de l’Europe et l’indétermination démocratique Dans la période récente, une formule s’est imposée dans nombre de cercles universitaires et militants pour désigner l’Union européenne...

Documentaire Blocs contre blocs : au coeur de la présidentielle 2022 Retour sur les coulisses de la campagne électorale de l’élection présidentielle 2022, avec des séquences sur le terrain au...

Podcast Tibo InShape, cheval de Troie de la fachosphère ? Roi de la muscu sur Internet, Tibo InShape s’est imposé comme un des premiers youtubeurs français et cumule plus...

Podcast Le jour où Le Pen est mort La mort de Jean-Marie Le Pen, figure marquante de l’extrême droite pendant plus d’un demi-siècle, représente un moment particulier,...

Documentaire La bataille de Washington, Acte II 4 février 2020. Pour la première fois, c’est un Président sous le coup d’une procédure de destitution, qui prononce...

Podcast Rachida Dati, la loi du plus fort Rachida Dati est l’exemple parfait d’une certaine droite française qui refuse de disparaître. Protégée successivement par des barons gaullistes...

Conférence Une Chine bleue – géopolitique de la mer et relations sino américaines La route maritime de la Soie, annoncée par Xi Jinping en 2013, est certes un projet géopolitique tourné vers...

Documentaire Dans la tête de Boris Johnson Retour sur le parcours d’un animal politique qui a fait de la provocation une arme, avant de la voir...

Documentaire Y’a pire ailleurs “Y’a Pire Ailleurs” est un documentaire Un documentaire réalisé par l’association La Flibuste de Novembre 2016 à Juin 2017,...

Documentaire Le Pen, le dernier combat Candidat à la présidentielle de 1974, 1988, 1995, 2002 où il s’était hissé au second tour, et de 2007,...

Documentaire Tapie et la République : autopsie d’un scandale d’Etat Inspiré du livre de Laurent Mauduit « Tapie, le scandale d’Etat » ce document relate l’un des plus importants scandales d’Etat...

Documentaire Donald Trump, le milliardaire qui voulait être président Depuis l’annonce de sa candidature à la Maison Blanche, en juin dernier, Donald Trump est partout. Un bulldozer qui...

Documentaire Macron et les gilets jaunes, l’histoire secrète Comment l’Élysée a-t-il vécu la crise des gilets jaunes? Les équipes de BFMTV ont enquêté sur les coulisses du...

Documentaire L’homme qu’on adore détester En route pour les Etats-Unis à la rencontre de l’homme qui a fait chuter Donald TRUMP dans l’IOWA, première...

Documentaire Populistes : le vent en poupe Partout, le populisme prospère. En Hongrie, Viktor Orban sème la division en affichant sa sympathie pour Poutine. En Slovaquie, le...

Documentaire Donald Trump Donald Trump, né le 14 juin 1946 à New York, est un homme d’affaires et homme politique américain. Magnat...

Documentaire Hollande / Sarkozy : guerre secrète Durant plusieurs mois, les journalistes ont enquêté auprès de leurs collaborateurs afin de mettre à jour l’affrontement qui oppose...

Documentaire La bataille pour l’Europe (2/2) Le Brexit a déclenché un séisme politique. L’Union européenne est-elle aujourd’hui condamnée ? Cette décision agira-t-elle au contraire...