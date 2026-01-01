Dans la période récente, une formule s’est imposée dans nombre de cercles universitaires et militants pour désigner l’Union européenne...
Retour sur les coulisses de la campagne électorale de l’élection présidentielle 2022, avec des séquences sur le terrain au...
Roi de la muscu sur Internet, Tibo InShape s’est imposé comme un des premiers youtubeurs français et cumule plus...
La mort de Jean-Marie Le Pen, figure marquante de l’extrême droite pendant plus d’un demi-siècle, représente un moment particulier,...
Trente-cinq ans après la chute du dictateur Pinochet, les Chiliens et les Chiliennes viennent d’élire José Antonio Kast à...
4 février 2020. Pour la première fois, c’est un Président sous le coup d’une procédure de destitution, qui prononce...
Rachida Dati est l’exemple parfait d’une certaine droite française qui refuse de disparaître. Protégée successivement par des barons gaullistes...
La route maritime de la Soie, annoncée par Xi Jinping en 2013, est certes un projet géopolitique tourné vers...
Retour sur le parcours d’un animal politique qui a fait de la provocation une arme, avant de la voir...
“Y’a Pire Ailleurs” est un documentaire Un documentaire réalisé par l’association La Flibuste de Novembre 2016 à Juin 2017,...
Candidat à la présidentielle de 1974, 1988, 1995, 2002 où il s’était hissé au second tour, et de 2007,...
Inspiré du livre de Laurent Mauduit « Tapie, le scandale d’Etat » ce document relate l’un des plus importants scandales d’Etat...
Depuis l’annonce de sa candidature à la Maison Blanche, en juin dernier, Donald Trump est partout. Un bulldozer qui...
Comment l’Élysée a-t-il vécu la crise des gilets jaunes? Les équipes de BFMTV ont enquêté sur les coulisses du...
En route pour les Etats-Unis à la rencontre de l’homme qui a fait chuter Donald TRUMP dans l’IOWA, première...
Partout, le populisme prospère. En Hongrie, Viktor Orban sème la division en affichant sa sympathie pour Poutine. En Slovaquie, le...
Donald Trump, né le 14 juin 1946 à New York, est un homme d’affaires et homme politique américain. Magnat...
Durant plusieurs mois, les journalistes ont enquêté auprès de leurs collaborateurs afin de mettre à jour l’affrontement qui oppose...
Le Brexit a déclenché un séisme politique. L’Union européenne est-elle aujourd’hui condamnée ? Cette décision agira-t-elle au contraire...
Comment Bernadette Chirac est-elle devenue une femme de poigne ?
