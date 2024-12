Conférence

La démocratie, en tant que système politique fondé sur la participation citoyenne et l’échange libre d’idées, traverse une période de remise en question profonde à l’ère du numérique. Parmi les défis les plus préoccupants, les fake news occupent une place centrale, s’infiltrant dans le débat public et menaçant la qualité même du processus démocratique. Ces fausses informations, diffusées massivement via les réseaux sociaux, manipulent les opinions, érodent la confiance dans les institutions et sapent les fondements de la vérité.