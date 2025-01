Documentaire

La fortune de Bernard Arnault, l’un des hommes les plus riches de la planète, est estimée à 200 milliards d’euros environ. Dans le monde entier, l’ultra-richesse prend des proportions de plus en plus titanesques. Lorsqu’une poignée d’individus sont bien plus riches que le reste de la population, est-ce une menace pour la démocratie ?

Rediffusion disponible jusqu’au 09/12/2026