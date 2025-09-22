La mer, vaste étendue qui couvre plus de 70 % de la surface terrestre, est bien plus qu’un simple espace naturel. Elle représente aujourd’hui un terrain stratégique de premier ordre, à la croisée des tensions géopolitiques et des ambitions économiques des États. Dans un monde où les ressources terrestres s’amenuisent, les mers et les océans s’imposent comme les nouveaux enjeux du XXIᵉ siècle. Les grandes puissances l’ont bien compris : maîtriser l’espace maritime, c’est non seulement contrôler des voies commerciales cruciales, mais aussi asseoir son influence sur la scène internationale.