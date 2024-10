Documentaire



Son histoire pourrait ressembler à un conte. Un jeune prince devient le successeur désigné de son père le roi et triomphe des autres prétendants. Il veut réformer son royaume et rêve de gloire. Mais il est entouré d’ennemis redoutables, à la cour et au-delà. Cela pourrait aussi être un thriller glaçant, sur fond de guerres, de dollars, de trahison et de pétrole…

Un « Game of thrones » moderne, une lutte pour le pouvoir où tous les coups sont permis, où cynisme et idéalisme servent les mêmes noirs desseins. Fils du roi d’Arabie saoudite, Mohammed Ben Salmane, dit MBS, est devenu à trente-deux ans le successeur désigné de son père à la tête d’un pays qui possède les plus grandes réserves pétrolières du monde.

L’Arabie saoudite, alliée de l’Occident, joue un rôle clef au cœur de la poudrière moyen-orientale et règne sur les principaux lieux saints de l’Islam. Ce pays, engagé au Yémen, est aussi le deuxième client de l’industrie d’armement de la France et le premier client des États-Unis.

MBS est un interlocuteur incontournable au Moyen-Orient et il nous faut composer avec lui. Il affiche des décisions aussi radicales que contradictoires.

Tantôt réformateur, tantôt autoritaire, il souffle le chaud et le froid. Qui est-il vraiment ? Quelles sont ces intentions profondes ?

Réalisateur : Antoine VITKINE