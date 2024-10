Conférence

Chine, Covid, Climat mais aussi Conflit ukrainien amènent l’Union Européenne à se poser de bonnes questions sur ses autonomies stratégiques et donc sur les faiblesses ou les atouts de sa puissance. L’agriculture sur le sol européen peut sans doute combiner les exigences du Green Deal avec l’impératif du productif dans une optique de sécurité alimentaire quantitative et qualitative durable, mais aussi de mix énergétique à nourrir ou d’équilibres territoriaux et sociaux à préserver. Peut-elle aussi, cette agriculture européenne, rester ouverte sur l’extérieur et exporter des surplus qui contribueraient aux besoins de régions du monde dont les demandes alimentaires s’accroissent et où les conditions, tant géopolitiques que climatiques, rendent fragiles les situations locales ?