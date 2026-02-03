À une époque où la protection des droits fondamentaux est régulièrement mise à l’épreuve, certaines démocraties reculent tandis que d’autres résistent. Toutes se trouvent confrontées à de nouveaux défis : désinformation, populisme, autoritarisme, atteinte à la liberté de la presse, crises sociales et économiques… Arnauld Leclerc, grand témoin de la pensée démocratique contemporaine, propose dans cette conférence inaugurale de l’Université permanente de revenir sur ce thème d’une actualité brûlante et d’interroger sa vitalité ainsi que les conditions nécessaires à sa survie.