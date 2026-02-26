De la sphère MAGA aux illibéraux européens, l’anti-démocratisme a le vent en poupe. Jusqu’à convaincre la gauche radicale ? Dans « L’Âme noire de la démocratie » (Flammarion, 2026), le philosophe Geoffroy de Lagasnerie pose ce constat : la démocratie n’est pas en crise. Elle est la crise.