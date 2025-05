Documentaire

Direction maintenant l’Autriche, à un tournant de son histoire. Ce pays de 8 millions et demi d’habitants s’apprête à élire un président d’extrême droite. Sauf sursaut, le candidat du FPO, Norbert HOFER devrait accéder, ce soir, au sommet de l’état. Avec plus de 35% des suffrages au premier tour et 16 points d’avance sur son challenger vert, son élection fait peu de doute. Comment en est-on arrivé là ? On peut avancer la crise migratoire, l’usure des partis ou la montée du chômage. Mais ce serait sans compter ce quadra aux allures de gendre idéal : lisse, avenant et partiellement handicapé, après un accident de parapente. Rien, en somme, qui ne puisse inquiéter.