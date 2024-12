Documentaire

En France, l’année 2017 restera dans l’histoire comme celle des grands bouleversements politiques. À seulement 39 ans, Emmanuel Macron est devenu le huitième président de la Ve République en battant Marine Le Pen au second tour de la présidentielle et en laminant au premier tour la gauche traditionnelle, et le Parti socialiste en particulier. Le réalisateur Serge Moati, qui suit depuis plusieurs années les socialistes, a filmé cette débâcle et le paysage de désolation d’après-campagne. Reporters – Le Doc vous emmène dans les coulisses d’une chute historique sur l’échiquier politique : celle du Parti socialiste. Revivez les derniers espoirs durant la campagne pour l’élection présidentielle de 2017 et les désillusions d’un parti, qui n’a pu faire face à la recomposition politique incarnée au centre par Emmanuel Macron et, sur sa gauche, par la France insoumise de Jean-Luc Mélenchon.

Comment en est-on arrivé là ? Telle est la question que Serge Moati et Nicolas Combalbert posent dans ce documentaire.