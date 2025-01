Conférence

Depuis le retour de la démocratie en 1975, on a longtemps cru que l’Espagne n’était pas concernée par le phénomène du populisme. L’alternance gauche/droite de partis classiques et modérés a donné au pays l’image d’une vie politique sinon apaisée, du moins bipolarisée et excluant le recours à des formations extrémistes et populistes. D’où la grande surprise quand surgissent dans les années 2010 non seulement une forme de populisme de gauche – incarnée par Podemos – mais, sans doute plus encore, un populisme de droite et d’extrême droite avec la percée de Vox aux élections régionales de 2018, législatives et européennes de 2019. Cette communication s’intéressera ainsi aux métamorphoses du populisme en Espagne depuis 1975 et au thème du possible retour des populismes très récemment dans ce pays.