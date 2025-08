Documentaire

Son coup d’esbroufe a fonctionné pendant plusieurs années. Surnommé le « Petit Nicolas », Francisco Nicolás Gómez Iglesias, 20 ans, est parvenu à se faire passer pour un émissaire du gouvernement espagnol, s’affichant avec les plus grands et s’invitant dans les plus prestigieuses cérémonies. Enquête en Espagne au coeur d’un des plus grands scandales d’Etat.

Réalisateurs : Arnaud Levert, Benoit Sarrade