Documentaire

Au soir du premier tour de l’élection présidentielle 2002, les dès sont jetés. Tout le monde sait que Jacques Chirac sera réélu pour un second mandat à l’Élysée. La seule inconnue est de connaître son score et celui de son challenger, Jean-Marie Le Pen. Ce sont les chiffres qui décideront de la nomination du futur premier ministre. Si le score de Jean-Marie Le Pen est élevé, Jacques Chirac choisira un Premier ministre » dur » et une équipe de choc. Si le score du Front National ne dépasse pas 20 %, il nommera un Premier ministre plus » modéré » entouré d’une équipe plus centriste. Qui seront les hommes (et les femmes) du Président ? La réponse sortira des urnes. C’est pourquoi les élus de tous bords battent la campagne. Nous suivons particulièrement Jean-Pierre Raffarin dans le Poitou et à Paris, Nicolas Sarkosi dans sa mairie de Neuilly, Roselyne Bachelot, dans le Maine et Loire, Marine Le Pen candidate dans le Pas-de-Calais et Bertrand Delanoë, à Paris. Finalement, Jean-Marie Le Pen obtient 20 % des suffrages. Jean Pierre Raffarin est appelé le Lundi matin à l’Elysée. Il est nommé Premier ministre. Il va mettre en place au Gouvernement celles et ceux qui vont devenir les hommes du président. Un documentaire d’Eric Pierrot.