Conférence

La route maritime de la Soie, annoncée par Xi Jinping en 2013, est certes un projet géopolitique tourné vers la recherche de puissance et d’influence, mais ce serait une erreur de ne pas voir l’importance pour la Chine de développer son « économie bleue », qui représente déjà 10% de son PIB. Alors que la puissance navale de la Chine se développe non plus seulement dans un cadre régional mais à une échelle globale, la géopolitique de la mer dans les relations sino-américaines ne se résume plus aux questions territoriales en Asie – Taiwan, mers de Chine du Sud et de l’Est. Entre construction d’une marine de classe mondiale et ambitions en matière d’économie bleue, la Chine défie l’ordre maritime construit par les États-Unis à l’issue de la seconde guerre mondiale.