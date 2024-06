Podcast



Avec le premier tour des élections législatives anticipées qui approche et la montée inquiétante du Rassemblement national, une vieille question refait surface : pourquoi les gens votent-ils pour ce parti ? Il serait tentant de simplifier les raisons de ce choix : racisme, haine des autres, etc. Mais ces éléments, bien qu’ils puissent jouer un rôle clé, ne suffisent pas à expliquer le succès du parti d’extrême droite. Car ce serait occulter un énorme facteur déterminant : le vide laissé pendant très longtemps par la gauche qui a cessé de parler aux plus pauvres, aux plus précaires, installant ainsi l’idée qu’aucun parti, sauf le RN, ne s’intéressait à eux.