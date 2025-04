Documentaire

Ennemis politiques et personnalités opposées, l’actuel président de la République et son prédécesseur partagent, malgré tout, de nombreux points communs. Depuis leur plus jeune âge, ils ont la même folle ambition d’accéder au pouvoir suprême. Et à 58 ans maintenant, ils ont tous les deux réalisé leur rêve. De leur adolescence à Neuilly-sur-Seine à l’affrontement final, leurs chemins n’ont cessé de se croiser. À l’aide d’archives et de nombreux entretiens avec des proches, des collaborateurs et des adversaires politiques, ce documentaire revient sur ces deux destins exceptionnels.