Documentaire

Les femmes sont-elles plus douces, plus en retrait que les hommes ou, au contraire, plus dure lorsqu’elles ont le pouvoir ? Depuis la Dame de fer, cette question épineuse sur l’accession des femmes aux hautes fonctions de l’Etat ne cesse d’interroger. Et leur présence massive aux postes politiques clés n’a pas clos le débat. Pour démêler les vrais clichés des faux stéréotypes, la réalisatrice et intervieweuse politique, Hélène Risser, a choisi deux maires cobaye dont elle explore les actes depuis leur élection, en juin 2020 : la jeune maire écologiste de Poitiers, Léonore Moncond’huy, et la maire LR de Biarritz, Maïder Arosteguy, aux antipodes de l’échiquier. A priori, du moins. Car son enquête révèle d’étonnants points communs que décryptent des scientifiques, experts en comportements biologiques et culturels. A la clé, quelques pistes pour sortir d’un modèle de pouvoir (trop ?) centralisé et centralisateur, tel qu’on le connaît en France.

Réalisateurs :

Hélène Risser

Année de