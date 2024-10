Documentaire

Anatomie d’une Amérique plus que jamais divisée à travers ce saisissant portrait des deux candidats à la présidence, l’actuelle vice-présidente Kamala Harris et l’ancien président Donald Trump.

Le 5 novembre 2024, l’élection présidentielle viendra mettre un terme à une campagne mouvementée et ponctuée de drames. Alors que Donald Trump a échappé de justesse à une tentative d’assassinat au cours d’un meeting de campagne en juillet, puis possiblement à un deuxième attentat en septembre, l’actuel président Joe Biden, sous la pression de son propre camp, a renoncé à briguer un second mandat. Depuis, sa vice-présidente Kamala Harris se bat pour maintenir les démocrates à la Maison-Blanche et devenir la première femme présidente de l’histoire du pays. Dans une Amérique profondément divisée, la confrontation entre les deux candidats prend des allures de feuilleton. Mais en dehors de leurs personnalités politiques si contrastées, qui sont véritablement Kamala Harris et Donald Trump ?

Le monde retient son souffle

Spécialiste de la vie politique de son pays, le journaliste Michael Kirk livre à chaque nouvelle élection présidentielle un portrait croisé approfondi des deux adversaires en lice, en analysant les grands enjeux du duel entre démocrates et républicains. Nourri de témoignages et d’images d’archives rares, ce documentaire révèle des aspects méconnus de leurs itinéraires respectifs, tout en examinant les conséquences qu’aurait la victoire de chacun d’entre eux pour les États-Unis comme pour le reste du monde. Un double portrait psychologique et politique affûté, à l’heure où chacun retient son souffle.

Documentaire de Michael Kirk et Mike Wiser (États-Unis, 2024, 2h)

