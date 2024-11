Documentaire

L’ancien président François Hollande découvre une vie de liberté et de simplicité après son mandat, partageant son quotidien entre engagements publics et moments personnels. Accompagné de Julie Gayet, il soutient des initiatives sociales à travers sa fondation, « La France s’engage », tout en restant un observateur engagé de la scène politique française et internationale. Dans une série de voyages et de conférences, il aborde des sujets diplomatiques et son héritage politique, tout en profitant de cette nouvelle phase de sa vie.