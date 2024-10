Documentaire



Pour la plupart d’entre nous, il est l’homme au pull rouge qui a brandi un verre d’eau à la télévision en 1974 en annonçant l’apocalypse. Un fada qui, comme ces fous des villes au Moyen Âge, annonce la peste et fait rire. Ce fada venu du Nord est alors le premier candidat écologiste à une élection présidentielle. Un demi-siècle plus tard, la bataille de l’eau fait rage aux quatre coins du monde, et dans plusieurs régions françaises. À sa mort en 2001, l’écologie politique ne dépassait toujours pas les 5 %, et les événements internationaux détournaient nos regards des enjeux de la Terre. Considéré comme le pionnier de l’écologie politique, Dumont disparaît alors dans une petite indifférence. Mais qui le connaît vraiment aujourd’hui ? René Dumont, ingénieur agronome et « premier productiviste de France », s’est converti à l’écologie. Lui, le professeur de l’agriculture intensive des Trente Glorieuses, se met à penser contre lui-même et critique radicalement le modèle de croissance occidental. Visionnaire, le doux dingue ?