Documentaire

Ils ont structuré nos vies. Aujourd’hui, ils s’effondrent. Construit comme une immersion dans les coulisses du commerce de masse, ce reportage donne la parole à celles et ceux qui vivent la crise de l’intérieur : salariés désabusés, agriculteurs pressurisés, anciens cadres dirigeants lucides sur l’effondrement de leur propre système.

Il révèle comment les hypermarchés, nés pour moderniser la France d’après-guerre, sont aujourd’hui devenus le symbole d’un modèle économique et social à bout de souffle.