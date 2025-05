Documentaire

En Allemagne, les frais à débourser pour décrocher le permis de conduire sont montés en flèche : entre 2500 et 4500 euros selon les régions et les écoles de conduite. Et ce, alors que le taux d'échec à l'examen a augmenté et qu'il y a une pénurie de moniteurs. En France, en revanche, il est possible de passer le permis pour 1800 euros. Et les auto-écoles en ligne proposent des tarifs encore inférieurs.