Documentaire

Chaque année, Lille devient le théâtre d’une effervescence hors norme. Enquête au cœur de la plus grande braderie d’Europe. Chaque année, le premier week-end de septembre, la ville de Lille accueille un événement d’ampleur exceptionnelle : la Braderie de Lille. Ce gigantesque vide-greniers, le plus grand d’Europe, attire près de deux millions de visiteurs venus de toute la France et de l’étranger. Pendant 48 heures, la ville se transforme en marché à ciel ouvert long de 100 kilomètres, où se mêlent brocanteurs professionnels, vendeurs occasionnels, familles, restaurateurs, et forces de l’ordre.

À travers le regard de vendeurs investis, de chineurs aguerris, de coordinateurs municipaux et d’agents de sécurité, ce documentaire nous plonge dans les rouages d’une organisation titanesque. Il révèle les dessous d’un événement populaire où l’euphorie côtoie les tensions, et où chaque détail peut faire basculer un pari en réussite ou en échec. Une immersion à hauteur d’homme dans un chaos orchestré.