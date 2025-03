Documentaire

Aujourd’hui, plus d’un million de Français consomment quotidiennement du cannabis, alors même que la loi de 1970 relative à la lutte contre la toxicomanie et la répression du trafic est l’une des plus répressives du monde occidental. Un véritable paradoxe dont s’empare ce documentaire au travers d’une enquête qui explore la question du cannabis sous ses aspects légaux, historiques et sociaux. À travers un regard et une histoire personnelle, le film décrypte les crispations de la société française sur ce sujet, qui cristallise de nombreux tabous. Pour cela, son réalisateur Ali Watani, est parti à la rencontre de ceux que la dépénalisation ou la légalisation de cette drogue pourraient concerner. Des dealers qui vivent aujourd’hui du trafic de cannabis, aux agriculteurs qui souhaiteraient en produire pour compléter leurs revenus, en passant par les chercheurs qui rêvent de créer une filière française de production de médicaments destinés à lutter contre les douleurs chroniques de certaines maladies incurables. Nous avons également suivi les forces de l’ordre au coeur de la guerre contre le narco trafic et des injonctions d’un personnel politique qui réclame toujours plus de répression. Le tout répressif qu’aux Etats-Unis les autorités de New York tentent de dépasser en proposant à d’anciens prisonniers condamnés pour trafic de stupéfiant d’ouvrir des boutiques de vente de cannabis. Mais là-bas, il a été légalisé pour les adultes dans près de la moitié des Etats américains. Le cannabis restera-t-il donc l’un des derniers grands paradoxes français ?

Documentaire écrit et réalisé par Ali Watani / Coproduction Galaxie –